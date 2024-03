Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Kater angeschossen - Polizei sucht Zeugen -

Mühlacker (ots)

Ein Kater ist am Sonntag im Ortsteil Lienzingen durch ein Geschoss verletzt worden. Der Besitzerin war das untypische Verhalten ihres sechs Jahre alten Freigängers aufgefallen, als er gegen 19:30 Uhr nach Hause kam. Beim näheren Hinschauen entdeckte sie eine Verletzung an der linken Körperseite und verbrachte das Tier zum Tierarzt. Nach dessen Aussage wurde der Maine Coon Kater durch ein Projektil verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich das Tier auf dem Weg der Besserung. Die Verletzungen wurden dem Tier am Sonntag, vermutlich zwischen 13 und 14 Uhr zugefügt. Zu diesem Zeitpunkt vernahm die Katzenbesitzerin selbst zwei Schussgeräusche im näheren Umfeld ihrer Wohnung.

Beamte der Gewerbeüberwachung sind nun auf der Suche nach den Tätern und bitten mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer: 07041 9693-0, beim Polizeirevier Mühlacker, zu melden.

Hier einige Hinweise der Polizei, basierend auf dem Inhalt der Pressemitteilung:

Sie können dabei helfen, das Wohlergehen des Tieres zu gewährleisten und weitere Schritte einzuleiten

- Sichern Sie Beweise: Falls Sie Zeuge von Tierquälerei werden oder Hinweise darauf haben, dokumentieren Sie die Situation so genau wie möglich. Das kann Fotos, Videos oder schriftliche Beschreibungen umfassen. - Wenden Sie sich ans Veterinäramt, falls Sie vermuten, dass ein Tier Opfer von Misshandlungen oder Vernachlässigung ist. - Bei akuter Not: Gemäß § 17 Tierschutzgesetz können Sie sich auch direkt an die Polizei wenden, insbesondere wenn ein Tier unmittelbar in Gefahr ist oder akutem Leiden ausgesetzt ist.

Die Polizei kann schnell eingreifen, um das Tier zu schützen und den Täter gemäß den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes zur Rechenschaft ziehen.

