Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Wertgegenstände aus Auto gestohlen

Pforzheim (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Pkw beschädigt.

Der Täter schlug im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 07 Uhr, die Autoscheibe eines Pkw, welcher in der Bildechinger Steige in Horb am Neckar stand, auf bisher unbekannte Weise ein. Anschließend entnahm er im Pkw befindliche Wertgegenstände. Der Diebstahlsschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 250 Euro.

Das Polizeirevier Horb am Neckar bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

Jona Freyer, Pressestelle

