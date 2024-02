Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Mainz - Bretzenheim (ots)

Am 21.02.2024, zwischen 11:00 - 13:35 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus im Südring zu einem Wohnungseinbruch. Die Kinder der Wohnungsmieter waren von der Schule nach Hause gekommen und hatten eine Beschädigung an der Wohnungstür bemerkt. Unbekannte Täter hatten offenbar die Wohnungstür im 1.OG aufgehebelt und anschließend die Räume durchwühlt. Hierbei erbeuteten sie Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell