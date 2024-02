Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt Einbruchsversuch in Wohnung

Mainz - Oberstadt (ots)

Am 20.02.2024, zwischen 09:00 - 13:30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße. Er versuchte die Wohnungstür eines 41-jährigen Mieters aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Mieter hatte den Einbruchsversuch bemerkt, weil sich seine Wohnungstür nicht mehr öffnen ließ und er schließlich einen Schlüsseldienst hinzuziehen musste. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und Nachbarn befragt. Dabei gab einer der Nachbarn an, eine verdächtige Person im Treppenhaus gesehen zu haben. Er beschrieb die Person wie folgt: männlich, kräftige Figur, rundliches Gesicht, schwarze Haare und Bart, dunkle Kleidung mit gelber Warnweste.

Wer sachdienliche Hinweise zum genannten Fall oder der beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell