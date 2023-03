Mannheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Optiker-Geschäft in der Seckenheimer Hauptstraße eingebrochen - das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Gegen 4 Uhr am Sonntag brachen die Täter die Eingangstüre auf und gelangten so in die Geschäftsräume, aus denen hochwertige Brillen, Elektrogeräte und ...

mehr