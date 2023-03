Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: In Optiker-Geschäft eingebrochen - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Optiker-Geschäft in der Seckenheimer Hauptstraße eingebrochen - das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 4 Uhr am Sonntag brachen die Täter die Eingangstüre auf und gelangten so in die Geschäftsräume, aus denen hochwertige Brillen, Elektrogeräte und Bargeld entwendet wurde. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06203 93050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell