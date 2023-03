Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Streitigkeiten auf Supermarktplatz arten aus - Zeugin gesucht

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Streit am Sonntag auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Säulenweg wurde eine 40-Jährige verletzt und kam in ein Krankenhaus - das Polizeirevier Weinheim sucht nach einer Zeugin des Geschehens. Zuvor hatte die 40-jährige Fußgängerin einen Parkplatz für eine Freundin freihalten wollen, wobei ein Mercedes-Fahrer dies ignorierte und in den die Parklücke einfuhr. Dabei berührte das Auto die Beine der 40-Jährigen, die dabei Schmerzen erlitt. Nachdem der unbekannte männliche Fahrer eingeparkt hatte, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem unbekannten Fahrer. Anschließend ging der Mann zu Fuß davon. Die 40-Jährige verständigte wenig später einen Rettungswagen, der die Frau in ein Krankenhaus brachte. Bei dem Vorfall, der sich gegen 14.15 Uhr ereignete, soll eine Zeugin mit Kind das Geschehen beobachtet haben. Diese, sowie andere mögliche Zeugen, wird gebeten, sich unter Tel.: 06201 10030 an die Ermittler zu wenden.

