POL-PPMZ: Mainz - Alkoholisierter Autofahrer gefährdet andere - Zeugen gesucht

Mainz (ots) - Sowohl am 14. als auch am 17.02.2024 kam es in der Mainzer Innenstadt im Bereich des Brandes zum Diebstahl von zwei Geldbörsen. Die jeweils Bestohlenen gaben bei der Erstattung der Strafanzeige an, dass sich ihr Geldbeutel in der verschlossenen Handtasche befand, die beide jeweils am Körper getragen hatten. Beim Bezahlvorgang stellten beide Geschädigte ...

mehr