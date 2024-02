Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Sachbeschädigungen und Schriftzug an Haus einer Burschenschaft - Schriftzug an Schule bereits am Donnerstag

Mainz (ots)

In der Nacht auf Samstag haben bislang unbekannte Täter an dem Haus einer Burschenschaft in der Mainzer Oberstadt Schäden verursacht und ein Schriftzug an eine Außenwand gemalt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden um kurz nach Mitternacht Rolläden und Fenster sowie mindestens eine Tür an dem Haus durch Wurfgegenstände beschädigt. An einer Außenwand wurde der Schriftzug "Nazi-Schweine" in einer Breite von über vier Metern und in grüner Farbe aufgemalt.

Bewohner des Haues berichteten von 10-20 Personen, die für diese Taten verantwortlich seien.

Ein Schriftzug mit anderer Botschaft wurde bereits am Donnerstagmorgen an einer Mainzer Schule im Stadtteil Neustadt festgestellt. Unbekannte Täter sprühten "Tod dem Zionismus" in roter Farbe und mit einer Breite von über fünf Metern auf eine Außenmauer mit Zaunelementen.

Die Kriminalpolizei Mainz hat in beiden Fällen, aufgrund der erkennbaren politischen Motivation hinter den Taten, die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, bzw. Landfriedensbruch aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz unter 06131 - 65 3633 oder die Onlinewache der Polizei RLP:

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell