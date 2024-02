Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Schillerplatz; Handydiebstähle an Rosenmontag - Ortungen im Ausland

Mainz - Schillerplatz (ots)

Es ist nicht ungewöhnlich, dass es zu Taschendiebstählen bei Großveranstaltungen kommt. Ungewöhnlich ist jedoch die Anzahl und die von den Eigentümern durchgeführte Ortungen.

Insgesamt wurden bis heute etwa 30 Diebstähle von Smartphone gemeldet. Alle an Rosenmontag, alle auf dem Schillerplatz und in den allermeisten Fällen waren es IPhones der neueren Generationen. Einen verwertbaren Täterhinweis oder eine Personenbeschreibung konnte bislang keiner der geschädigten Personen abgeben.

Durch einige Nutzer wurden Ortungen durchgeführt, welche einen Standort des eigenen Handys im europäischen Ausland ergaben. Details hierzu können zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht werden.

Das Mainzer Kriminalkommissariat für Eigentumsdelikte hat in der Sache die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Geschädigte, die bislang keine Anzeige erstattet haben, dies unbedingt noch zu machen. Die Polizei kann über die in einem Fahndungssystem ausgeschriebenen Gerätedaten gestohlene Handys, bei einem Auffinden, dem ehemaligen Besitzer zuordnen und später dann auch wieder aushändigen.

Die Anzeigen könnt ihr bequem von zu Hause aus online erstatten unter www.polizei.rlp.de/onlinewache

Bei der Anzeigenaufgabe ist es wichtig, dass der Tatzeitpunkt und der Tatort möglichst genau eingegrenzt werden können. Zudem muss die genaue Modellbezeichnung des Handys und die IMEI angegeben werden. Bei der IMEI handelt es sich um eine Identifikationsnummer der Handys. Diese steht auf dem Kaufvertrag, oftmals auf der Handyverpackung oder man sieht sie durch die Eingabe von *#06# auf dem Wählfeld.

Wurde das Handy vom Besitzer schon geortet? Wenn ja, wo und zu welchem Zeitpunkt.

Und: Wie sah ihr Kostüm aus bzw. als was waren sie am Tattag verkleidet? Doch warum will die Polizei sowas wissen bzw. warum ist das für die Ermittlungen wichtig? Durch Videoaufnahme, Handyvideo usw. die sicherlich etliche Male an Rosenmontag auf dem Schillerplatz angefertigt wurden, würde sich der oder die Bestohlene deutlich leichter identifizieren lassen und man könnte so die Täter im Umfeld suchen.

Zusammengefasst, was sollte in die Anzeigenerstattung:

- Gerätebezeichnung / IMEI - Tatort / Tatzeit möglichst genau eingrenzen - Ortung. Wenn ja, wann und wo. - Täterbeschreibung - Welches Kostüm habe ich getragen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell