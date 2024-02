POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim; Diebstahl in Mainzer Supermarkt

Mainz (ots) - Am heutigen Morgen gingen an der Rochusschule, der Hildegardisschule und der BBS in Bingen gleichlautende Mails mit drohendem Inhalt ein. Die Schulleitungen haben sich in Absprache mit der Polizei zu einer vorsorglichen und sofortigen Räumung der Schulen entschlossen. Die Polizei Bingen ist im Einsatz und wird dabei durch Diensthundeführer des PP Mainz ...

