Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bingen; erneute Räumung von drei Schulen wegen Drohmail

Mainz (ots)

Am heutigen Morgen gingen an der Rochusschule, der Hildegardisschule und der BBS in Bingen gleichlautende Mails mit drohendem Inhalt ein. Die Schulleitungen haben sich in Absprache mit der Polizei zu einer vorsorglichen und sofortigen Räumung der Schulen entschlossen. Die Polizei Bingen ist im Einsatz und wird dabei durch Diensthundeführer des PP Mainz unterstützt. Das Polizeipräsidium Mainz informiert hierzu auch auf dem WhatsApp-Kanal. https://whatsapp.com/channel/0029VaE7xGsJUM2h8f3IZc2l

