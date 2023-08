POL-EL: Hoogstede - Fahrrad gestohlen

Lingen (ots) - Am Dienstag wurde die Polizei zu einem Vorfall an der Brögberner Straße in Lingen alarmiert. Gegen 18.30 Uhr sprang die hintere Achse einer Lokomotive aus bisher ungeklärter Ursache aus der Gleisführung. Verletzt wurde niemand. Die Straße war in Höhe des Einsatzortes zeitweise voll gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: ...

