Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau; Unfall zwischen PKW und Fußgänger

Mainz - Weisenau (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es an der Kreuzung Weberstraße / Max-Hufschmidt-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger.

Eine 47-jährige Mainzerin befuhr die Weberstraße und wollte bei grün zeigender Ampel nach links in die Max-Hufschmidt-Straße abbiegen. Dort überquerte jedoch gerade ein 18-jähriger Wiesbadener die ebenfalls grün zeigende Fußgängerampel und es kam zur Kollision.

Das Fahrzeug wurde durch eine Delle in der Motorhaube beschädigt, während der Fußgänger vermutlich leichte Verletzungen davontrug. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell