Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt Mehrere Einbrüche in Wohnungen

Mainz - Altstadt (ots)

Gleich in vier Wohnungen brachen unbekannte Täter im Verlauf des gestrigen Tages ein und nutzen offenbar die Abwesenheit der Bewohner aufgrund des Rosenmontagszuges aus.

In der Klarastraße verschafften sich Täter Zugang zu einem Mehrfamilien und hebelten eine Wohnungstür im 4.OG auf. Auf der Suche nach Diebesgut wurden sie in der Wohnung der 25-jährigen Mainzerin fündig und entwendeten neben mehreren Marken-Handtaschen auch eine hochwertige Uhr und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Es wurden Spuren durch die Kriminalpolizei gesichert und Nachbarn befragt. Eine Nachbarin aus dem 3.OG gab dabei an, zwischen 14:45 - 15:15 Uhr zwei Frauen gesehen zu haben, die laut ihren Angaben asiatisch aussahen und ihr auffällig erschienen.

Personenbeschreibung:

1.Person - weiblich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, dunkle Kleidung, trug einen Rucksack und eine Stofftasche

2.Person - weiblich, ca. 20 Jahre alt, c. 160 cm groß, schlanke Figur, dunkle Kleidung, trug einen dunkelgrauen Jutesack

Der zweite Einbruch ereignete sich in der Münsterstraße, wo ein Anwohner bei seiner Rückkehr gegen 17:34 Uhr seine Wohnungstür beschädigt vorfand. Der 42-jährige Mieter hatte sein Ein-Zimmer-Appartement im 2.OG am Montag gegen 07:35 Uhr verlassen. Als er zurückkehrte, fand er sein Appartement durchwühlt vor. Die unbekannten Täter hatten Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags gestohlen.

Zu zwei weiteren Einbrüchen kam es am Rosenmontag in ein Mehrfamilienhaus in der Löhrstraße. Zwischen 12:00 - 21:00 Uhr nutzen unbekannte Täter die Abwesenheit der Anwohner und verschafften sich jeweils über die Zugangstür Zutritt zu zwei Wohnungen im selben Haus. Während bei einem 31-jährigen Mainzer bisher kein Stehlgut festgestellt werden konnte, wurde bei einer 39-Jährigen Anwohnerin Schmuck, wie auch eine Küchenmaschine und Bargeld im knapp vierstelligen Bereich entwendet. Die unbekannten Täter hatten zuvor die Wohnung der Mieterin im 3.OG durchwühlt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann oder verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell