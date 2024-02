Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Klein-Winternheim: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall eines Streifenwagens während einer Einsatzfahrt. Gegen 15:00 Uhr werden zwei Streifenteams in Richtung Mainz Innenstadt beordert und befahren hierzu die K 51 zwischen Mainz-Lerchenberg und Klein-Winternheim. Unter Nutzung von Sondersignalen erreichen sie die Ortslage Klein-Winternheim. Der erste Streifenwagen passiert dort die Kreuzung "Auf dem Langloos". Der Fahrer des nachfolgenden Einsatzfahrzeuges muss dort, um einen Unfall zu vermeiden, einem 65-jährigen Autofahrer aus Mainz ausweichen. Hierbei prallte das Einsatzfahrzeug rechts neben der Straße gegen einen Baum. Am Einsatzfahrzeug entsteht erheblicher Schaden, die Airbags lösen alle aus. Der 24-jährige Fahrer und die 26-jährige Beifahrerin des Streifenwagens werden beide vorsorglich in Krankenhäusern untersucht. Sie erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen und konnten kurze Zeit später ihren Dienst fortsetzen. Das Streifenteam gehörte zur Polizeiinspektion Mainz 1 in der Altstadt. Die Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Mainz 3 geführt.

