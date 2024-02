POL-PPMZ: Mainz - Neustadt; Verfolgungsfahrt mit Motorrad

Mainz - Altstadt (ots) - Gleich in vier Wohnungen brachen unbekannte Täter im Verlauf des gestrigen Tages ein und nutzen offenbar die Abwesenheit der Bewohner aufgrund des Rosenmontagszuges aus. In der Klarastraße verschafften sich Täter Zugang zu einem Mehrfamilien und hebelten eine Wohnungstür im 4.OG auf. Auf der Suche nach Diebesgut wurden sie in der Wohnung der 25-jährigen Mainzerin fündig und entwendeten neben ...

