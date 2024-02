POL-PPMZ: Mainz - Bingen; Räumung der Schulen beendet - Polizei setzt Ermittlungen fort

Mainz - Bretzenheim (ots) - Am Mittwochabend gegen 21:40 Uhr kam es in einem Supermarkt im Mainzer Gutenbergcenter zu einem räuberischen Diebstahl. Der Täter platzierte mehrere Flaschen Alkohol in seinem Rucksack und warf diesen über eine mehrere Meter hohe Wand in den Außenbereich. Er passierte dann den Kassenbereich ohne Waren zu bezahlen. Erst als er seinen Rucksack dann später aufhob und eine Flasche zu Bruch ...

mehr