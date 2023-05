Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brandschutzerziehung der Grundschulen in der Gemeinde Alpen

Alpen (ots)

Zu Beginn dieser Woche konnten die vier vierten Grundschulklassen aus dem Gemeindegebiet im Gerätehaus an der von-Dornik-Straße in Alpen begrüßt werden. Eingeladen hatte die Freiwillige Feuerwehr Alpen aus einem besonderen Grund. Vier Jahre nach der klassischen Brandschutzerziehung am Ende der Kindergartenzeit hat sich viel im Leben der Kinder weiterentwickelt. Mit dem Schritt auf eine weiterführende Schule und der täglichen Nutzung eines Smartphones können die Kinder automatisch und eher zu Ersthelfern werden, bzw. anderen Menschen aktiv helfen. So wurden die Möglichkeiten der Hilfeleistung erläutert und den Kindern "Mut zum Hinsehen" gemacht. Fehlen durfte natürlich auch nicht der Blick hinter die Kulissen. Unter die Lupe genommen wurden unter anderem die persönliches Schutzausrüstung der Einsatzkräfte, die Fahrzeuge und die entsprechende Ausrüstung. Die Freiwillige Feuerwehr Alpen bedankt sich bei den interessierten jungen Besuchern aus Menzelen, Veen und Alpen und wünscht allen Kindern einen schönen Start auf der weiterführenden Schule.

