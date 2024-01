Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehren zum Jahresstart

Samtgemeinde Sottrum (ots)

Nachdem das vergangene Jahr als das zweiteinsatzstärkste Jahr der Feuerwehren in der Samtgemeinde Sottrum abgearbeitet wurde, ging es zu Beginn des neuen Jahres mit zahlreichen Einsätzen weiter.

So wurden die ehrenamtlichen zu einem PKW Brand, einem Verkehrsunfall und zahlreichen wetterbedingten Einsätzen gerufen.

Den ersten Einsatz in 2024 erhielten die Feuerwehren aus Ahausen und Hellwege am 2.Januar um gegen 6:30. In Hellwege brannte ein PKW. Gegen Abend wurde dann die Ortsfeuerwehr Sottrum zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A1 gerufen. Hier sollte eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein. Nach Rückmeldung des Rettungsdienstes wurde dies nicht bestätigt und die Feuerwehr musste hier nicht tätig werden. Ersthelfer hatten den Fahrer bereits aus seinem Fahrzeug befreit.

Nur wenig später bekamen dann weitere Feuerwehren ihre ersten Einsätze, die u.a. dem Starkregen geschuldet waren. Auf vielen Grundstücken in der Samtgemeinde Sottrum drohte Wasser, welches teilweise von abschüssigen Feldern floss, in die Wohnhäuser zu fließen.

Die Feuerwehren aus Ahausen, Bötersen, Clüversbostel, Eversen, Hellwege, Reeßum, Sottrum, Stuckenbostel, und Taaken arbeiteten in den folgenden Stunden zahlreiche wetterbedingte Einsätze ab. Diese zogen sich mit kurzer Unterbrechung von ca. 4 Stunden bis in den Nachmittag des 3. Januars. Gegen 18:00 konnte der Ortsbrandmeister Taaken die letzte Einsatzstelle mit den Stichworten "Hilfe geleistet" an die Eigentümer übergeben.

Über nahezu 24h wurden Keller leer gepumpt, Grundstücke und Straßenabschnitte von Wasser befreit und vorsorglich Häuser mit Sandsäcken geschützt.

Am Bauhof der Gemeinde Sottrum wurden ca. 500 Sandsäcke befüllt, um die Lagerbestände in der Logistikhalle an der Bremer Straße aufzufüllen. So kann bei weiterem Bedarf zügig gehandelt werden.

Die Feuerwehren wurden wieder verlässlich von den Landwirten mit Schleppern und Güllefässern unterstützt. Hier wurden große Mengen an Wasser von den Grundstücken abgepumpt und weg- bzw. umgefahren.

Auch die Dankbarkeit und Anerkennung der Anwohner und Nachbarn nimmt zu. Viele der Betroffenen haben die Einsatzkräfte mit Essen und Getränken versorgt.

Ebenfalls ihren Dank sprachen die beiden Gemeindebrandmeister und der Samtgemeindebürgermeister den Einsatzkräften der Feuerwehr, den Landwirten und Mitarbeitern des Bauhofs aus.

In Summe wurden von Dienstagmorgen 6.35 Uhr bis Mittwochnachmittag 18.00 Uhr 16 Einsätze abgearbeitet.

Mit Ausnahme des verletzten PKW Fahrers vom Einsatz auf der BAB1, welcher zwecks weiterer Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht wurde, gab es glücklicherweise keine verletzten zu beklagen.

Im Einsatz waren 9 der 15 Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Sottrum mit 15 Fahrzeugen und über 100 Einsatzkräften, Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Sottrum sowie Führungskräfte der Gemeindefeuerwehr. Kreisbrandmeister Peter Dettmer machte sich ebenfalls vor Ort ein Bild der Lage.

