Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Update Hochwasser Samtgemeinde Sottrum

Samtgemeinde Sottrum (ots)

Am frühen Freitagmorgen kurz nach 5.30 Uhr erhielt die Feuerwehr Stapel, für die aktuelle Wetterlage, eine nicht unbedingt zu erwartene Einsatzmeldung. Am Ortsausgang Richtung Horstedt wurde eine unklare Rauchentwicklung in einem Waldstück gemeldet. Nach Eintreffen der ersten Kräfte und einer Lageerkundung, konnte schnell festgestellt werden, dass hier kein Einsatz für die Feuerwehr notwendig war.

Zur Mittagszeit um kurz nach 12.00 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Sottrum alarmiert. Im Ortsteil Everinghausen stand im Keller eines Wohnhauses Wasser. Mit einer Tauchpumpe konnte der gut 20 m² große Keller schnell leergepumpt werden. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Am Samstagmorgen gegen 9.00 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Ahausen in die Straße "An den Wiesen" alarmiert. Hier drohte auf einen Grundstück Wasser ins Haus zu laufen. Die Einsatzkräfte lieferten Sandsäcke aus der Sottrumer Logistikhalle und sicherten so das Haus gegen das drohende Wasser ab.

Um 12.50 Uhr erhielt der Ahausener Ortsbrandmeister erneut einen Alarm. Von der Leitstelle wurde er in die Straße "Vor der Wümme" gerufen. Wie bereits am Morgen drohte auch hier Wasser in ein Wohnhaus zu laufen. Da die Gefahr allerdings so gering war, war ein Einsatz für weitere Einsatzkräfte nicht erforderlich.

