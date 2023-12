Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Update Oste-Hochwasser Samtgemeinde Zeven

Samtgemeinde Zeven (ots)

Update Oste-Hochwasser Samtgemeinde Zeven (jt) Stand: 17:30 Uhr, 27.12.2023

Die Hochwasserlage in der Samtgemeinde Zeven hat sich aktuell beruhigt. In Brauel wird weiterhin in regelmäßigen Abständen das Wasser von der Straße abgepumpt. Laut Oliver Gehrmann, Ortsbrandmeister Brauel, ist für morgen geplant die ersten Pumpen zurück zu bauen. Es wird aber noch darüber hinaus weiterhin mindestens eine kleine Pumpe vor Ort bleiben, um das Oberflächenwasser abpumpen zu können. In Heeslingen wurde heute bei Drohnenflügen der DRK Bereitschaft Bremervörde, die vom Landkreis Rotenburg beauftragt wurden den Hochwasserschaden im Landkreis in Bildern aufzuzeichnen, zufällig ein großer Ölteppich auf einer überfluteten Fläche gesichtet. Die Drohnenstaffel des DRK verständigte die Untere Wasserbehörde des Landkreises. Es wurde durch die Untere Wasserbehörde entschieden, dass das Öl durch die Feuerwehr Heeslingen mit Ölbindemittel, welches Speziell für Wasser ist, aufgenommen werden muss. Das Öl stammte aus einer ebenso überfluteten Scheune. In dieser lagen einige Behälter mit unterschiedlichsten Schmiermitteln welche durch das Wasser aufschwammen, umkippten und schließlich ausliefen. Das ausgestreute Ölbindemittel konnte nur schwierig wieder aufgenommen werden, weswegen nun für das übrige Öl Ölschlängel auf dem Wasser ausgelegt wurden die das Öl aufsaugen. In Weertzen und auch im Rest der Samtgemeinde Zeven mussten keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.

Heute Abend wird der dritte Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft Mitte, dazu gehören ausgewählte Fahrzeuge der Feuerwehren in den Gemeinden Tarmstedt, Zeven und Sittensen, zu einem Einsatz nach Rotenburg ausrücken. Dort sollen die Rotenburger Einsatzkräfte einige Stunden unterstützt werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell