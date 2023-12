Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Update Oste-Hochwasser Samtgemeinde Zeven

Samtgemeinde Zeven (ots)

Update Oste-Hochwasser Samtgemeinde Zeven (jt) Stand: 16:30 Uhr, 26.12.2023

Brauel

Der Deich an der Straße "Am Brink" in Brauel beschäftigt weiterhin die Brauler Feuerwehrkräfte. Regelmäßig fahren die Kräfte ihre Einsatzstelle an, um das Wasser von der Straße abzupumpen. Auch der Deich wird weiter kontrolliert. Aktuell konnte glücklicherweise festgestellt werden, dass der Pegel von 926cm (9,25 NN +m) auf 914cm (9,13 NN +m) gefallen ist. "Wir habe die Lage hier aktuell gut im Griff", so der Brauler Ortsbrandmeister Oliver Gehrmann.

Weertzen

Die Hochwasserlage in Weertzen ist aktuell zum stehen gekommen. Seit gestern Abend gab es keine weiteren Einsätze.

Weiteres aus der Samtgemeinde Zeven

Im weiteren Raum der Samtgemeinde Zeven gab es keine weiteren Hochwasserbedingten Feuerwehreinsätze. Alle in Heeslingen und Weertzen gelagerten Paletten mit gefüllten Sandsäcken, sowie weitere leere Säcke aus Elsdorf, werden noch im Laufe des heutigen Nachmittags nach Lilienthal weitergegeben. Von dort erreichte die Samtgemeinde Zeven ein Hilfeersuchen in Form einer Amtshilfe. Da die Lage in der Samtgemeinde Zeven aktuell gut im Griff ist, wird die Gemeinde Lilienthal mit den vorhandenen Mitteln unterstützt.

