Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Papiertonnen unter Carport geraten in Brand +++ Mobilheim brennt vollständig nieder

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Landkreis (ots)

SITTENSEN:(#Bild in digitaler Pressemappe) Papiertonnen unter Carport geraten in Brand

In der Straße "Im neuen Felde" in Sittensen kam gegen kurz nach 1 Uhr in der Neujahrsnacht zu einem Feuer unter einem Carport.

Zwei Papiertonnen hatten aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Flammen drohten auf das Carport überzugreifen. Bei Eintreffen der Feuerwehr Sittensen waren die Flammen bereits weitestgehend gelöscht. Es mussten lediglich Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Die ebenfalls mitalarmierte Feuerwehr Tiste und ein Rettungswagen aus Zeven konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Nachdem die Sittenser Feuerwehr noch versteckte Glutnester am Boden abgelöscht hatte, mussten die Deckenpaneele geöffnet werden. Die Flammen hatten sich bereits durch diese durchgefressen. Somit musste hier mit der Wärmebildkamera eine Kontrolle auf versteckte Glutnester durchgeführt werden.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt die Polizei. Leider wurde die Feuerwehr auf der Anfahrt von der Nachbarschaft behindert. Getränkekisten und Personen standen auf der Straße und wurden trotz Anfahrt der Blaulichtfahrzeuge nicht zur Seite genommen beziehungsweise sind zur Seite gegangen.

ZEVEN: (#Bilder in digitaler Pressemappe) Mobilheim brennt vollständig nieder

Auf einem Campingplatz in der Straße Sonnenkamp in Zeven kam es in der Neujahrsnacht gegen kurz nach 2 Uhr zu einem Brand eines Mobilheimes. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das Mobilheim in voller Ausdehnung.

Die Feuerwehren Zeven und Heeslingen konnten schnell gegen die Flammen vorgehen. Mit drei C-Rohren bauten sie unter Atemschutz eine Riegelstellung zu den Nachbargebäuden auf, die aufgrund der engen Bebauung stark gefährdet waren. Nachdem ein Übergreifen ausgeschlossen werden konnte, begannen sie mit der Brandbekämpfung des Heims. Dem zügigen Eingreifen der Feuerwehren ist es zu verdanken, dass nicht weitere Wohnwagen in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Lediglich eine Holzhütte und mehrere Bäume wurden in von den Flammen nicht verschont. Die Gasflasche hatte während des Brandes das Gas abgeblasen, somit war die Gefahr der Explosion gebannt. Nach rund 45 Minuten war das Feuer so weit gelöscht und es wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt werden.

Für die Feuerwehren, die mit rund 35 Feuerwehrleuten vor Ort waren, war der Einsatz nach fast zwei Stunden beendet. Ein Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort, da es anfangs hieß, dass noch Personen im Gebäude sind. Dies konnte von den ersten Kräften nicht bestätigt werden.

Das Mobilheim wurde von den Flammen vollständig zerstört. Die Polizei hat zur Brandursachenermittlung die Einsatzstelle beschlagnahmt.

Für die Heeslinger Feuerwehr ging es anschließend direkt weiter zum nächsten Einsatz. Im Zevener Stadtgebiet brannte ein Altkleidercontainer.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell