POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Unfall verursacht und geflüchtet - Die Polizei sucht Unfallzeugen

Ölbronn-Dürrn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am frühen Dienstagmorgen in Ölbronn eine Rollerfahrerin verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 35-jährige Rollerfahrerin gegen 06:00 Uhr den Kreisverkehr in der "Obere Steinbeisstraße", als ein unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Auto ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Hierbei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dieser konnte nur durch eine Gefahrenbremsung verhindert werden. In der Folge stürzte die 35-Jährige und verletzte sich leicht.

Im weiteren Verlauf entfernte sich der Autofahrer, welcher vermutlich mit einem dunkelgrauen VW unterwegs war, von der Unfallstelle. Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 beim Verkehrsdienst der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

