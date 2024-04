Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240410.1 Wesselburen: Pkw fährt in den Graben

Wesselburen (ots)

Am Dienstag, den 09.04.24, gegen 16 Uhr befuhr eine 77-jährige Fahrerin aus dem Raum Hannover mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße (L 156) aus Wesselburen kommend in Richtung Wöhrden. Kurz nach dem Ortsausgang kam sie von der Fahrbahn nach rechts ab und rutschte in den Straßengraben. Feuerwehr und Rettungsdienst erschienen ebenfalls am Unfallort. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Für die Bergung des Fahrzeuges war die Landesstraße für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell