Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrskontrollen am 25.01.24 - fünf Fahrten unter Drogeneinfluss

Eschwege (ots)

Am gestrigen Donnerstag fanden im Stadtgebiet von Eschwege mehrere Verkehrskontrollen durch die Polizei statt.

Wie bereits in einer Pressemeldung am gestrigen Mittag (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/5699800) mitgeteilt, wurden dabei bereits zwei Fahrten unter Drogeneinfluss sowie eine Fahrt unter Alkoholeinfluss festgestellt und entsprechend geahndet.

Im weiteren Verlauf des gestrigen Tages wurde, um 14:00 Uhr, ein 29-Jähriger aus Eschwege auf einem E-Scooter fahrend in der Niederhoner Straße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Amphetamine, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme - wie auch in den nachfolgenden Fällen - angeordnet wurde.

Auf einem weiteren Elektrokleinstfahrzeug wurde ein 44-Jähriger aus Sontra angetroffen. Dieser war gegen 14:10 Uhr in Eschwege im Bereich "An den Anlagen" unterwegs". Auch hier verlief ein Test positiv auf Amphetamine.

Um 15:25 Uhr wurde ein 18-jähriger Eschweger auf einem E-Scooter in der Augustastraße in Eschwege kontrolliert. Das Ergebnis verlief in diesem Fall positiv auf THC.

Um 16:20 Uhr war es dann ein 70-Jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege, der auf dem Feldweg zwischen Eschwege (Norma) und Oberhone durch die Polizeibeamten angehalten und kontrolliert wurde. Der Fahrer wies einen Alkoholgehalt von ca. 0,6 Promille auf; ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Bilanzierend wurden am gestrigen Tag bei den durchgeführten Kontrollen insgesamt 26 Fahrzeuge (22 x Pkw; 3 x E-Scooter, 1 x Lkw) und 32 Personen polizeilich überprüft. Dabei wurden insgesamt fünf Fahrten unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln und zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss geahndet.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

