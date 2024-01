Polizei Eschwege

POL-ESW: Handtaschenraub

Eschwege (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag tätigte eine 86-Jährige aus Eschwege im "Nah-Kauf" in Niederhone ihren Einkauf. Nachdem sie ihren Einkauf erledigt hatte, wurde sie im Außenbereich des "Nah-Kaufs" von einer ihr unbekannten Person angesprochen, die sie sprachlich jedoch nicht verstand, worauf sie weiter ging. In der Straße "Alter Winkel" in Niederhone stand derselbe Mann plötzlich wieder neben ihr und versuchte ihr die Einkaufstasche zu entreißen. Als sie dies zu verhindern versuchte, stürzte die Geschädigte zu Boden und verletzte sich dadurch am Arm. Der Tatverdächtige flüchtete mit der Tasche zu Fuß in unbekannte Richtung. Ein Zeuge versuchte noch dem Täter zu folgen, konnte diesen aber nicht mehr ausfindig machen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20 - 30 Jahre alt; ca. 180 cm groß; schlanke bis normale Figur. Er war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Mütze. Er sprach nicht Deutsch, wobei die Sprachherkunft der Geschädigten nicht geläufig war.

Tasche wieder aufgefunden

Gegen 21:30 Uhr wurde der Polizeistation in Eschwege mitgeteilt, dass eine Tasche mit Lebensmitteln im einem Garten in der Jestädter Straße aufgefunden wurde. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um die am Nachmittag geraubte Tasche handelte. Bis auf das Bargeld (ca. 50 EUR) befanden sich noch alle Gegenstände (Portmonee und Einkauf) in der Tasche.

Die Kripo bittet um Hinweise unter Tel.: 05651/9250. Insbesondere der Zeitraum zwischen 16:00 Uhr (Einkauf) und 16:30 Uhr (Tat) sind dabei von Bedeutung.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell