Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.01.24

Eschwege (ots)

Vorfahrt missachtet

Um 14:25 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 30-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Dr.-Gebhardt-Straße in Eschwege. Im Kreuzungsbereich zur Beethovenstraße übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 61-jährigen Eschweger gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 8500 EUR.

Auffahrunfall mit Linienbus

Um 08:00 Uhr befuhr heute Morgen eine 39-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Landstraße in Reichensachsen aus Richtung Eschwege kommend. Da sie innerorts links abbiegen wollte, bremste sie ihren Pkw ab, was der nachfolgende Fahrer eines Linienbusses zu spät bemerkte und auf den Pkw auffuhr. Der Linienbus wurde von einem 29-Jährigen aus Waldkappel gefahren. Sowohl der 29-Jährige als auch die 39-Jährige blieben durch den Zusammenstoß unverletzt. Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Bus. Sachschaden: ca. 15.000 EUR.

Unfallflucht

Zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr ereignete sich am gestrigen Montag im "Alter Steinweg" in Eschwege eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde vermutlich beim Einparken ein dort geparkter Pkw Audi angefahren und an der Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250

versuchter Einbruch

Nachträglich an gezeigt wurde der versuchte Einbruch in ein Gebäude der "Werraland Ambulante Dienste" in der Bahnhofstraße in Eschwege. Zwischen dem 17.01.24, 15:00 Uhr und dem 19.01.24, 08:00 Uhr betraten Unbekannte das Gebäude durch die Eingangstür. Im Gebäude wurde versucht eine Bürotür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es blieb daher beim Sachschaden an der Bürotür. Hinweise: 05651/9250.

Geldbörse gestohlen

Zwischen 20.00 Uhr und 20:20 Uhr wurde gestern Abend einem 67-Jährigen aus Bad Hersfeld in der Cantus-Bahn die Geldbörse gestohlen. Nach Angaben des Geschädigten döste er während des 20-minütigen Aufenthalts am Eschweger Stadtbahnhof ein. Zuvor hatte er seine Geldbörse auf seinen Rucksack abgelegt. Als er wieder aufwachte bemerkte er den Diebstahl des Portmonees, das durch die alarmierten Polizeibeamten kurz darauf im Gleisbett wieder aufgefunden wurde. Es fehlte das Bargeld von 100 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

