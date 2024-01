Polizei Eschwege

POL-ESW: Illegale Entsorgung von Altreifen

2 Dokumente

Eschwege (ots)

Bereits Ende Dezember 2023 wurde der Stadt Hessisch Lichtenau eine illegale Altreifenentsorgung durch Zeugen mitgeteilt, die dann Anfang 2024 bei der Polizei in Hessisch Lichtenau durch die Stadt angezeigt wurde.

Die daraufhin durchgeführten Ermittlungen durch die Polizei in Hessisch Lichtenau und durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei brachten bislang keine Hinweise auf den Verursacher, so dass um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten wird.

Die illegale Entsorgung von einer Vielzahl von Altreifen in Hessisch Lichtenau-Hollstein, in der Gemarkung "Große Kuppe/ Wetterfahne", wurde durch Zeugen am 28.12.23 festgestellt. In diesem Zusammenhang fiel auch ein weißer Kleinlastwagen, älteres Modell auf, an dem gelbe (ausländische) Kennzeichen mit schwarzer Aufschrift, augenscheinlich provisorisch angebracht waren. Möglicherweise handelt es sich bei den Kennzeichen um Fälschungen, da die Ermittlungen zu dem Kennzeichen zu keinen weiteren relevanten Ergebnissen führten. Eine direkte Entsorgung aus dem Kastenwagen heraus sowie tatverdächtige Personen konnten zeugenschaftlich nicht wahrgenommen werden.

Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen wurde eingeleitet; die Altreifen wurden durch den Bauhof abgeholt und entsorgt. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 oder die Kripo unter 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

