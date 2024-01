Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 06:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 23-Jährige aus Geismar mit ihrem Pkw die L 3467 von Großtöpfer in Richtung Frieda. Dabei kam sie in der Gemarkung von Frieda mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 07:45 Uhr ereignete sich heute Morgen auf der L 3403 ein Wildunfall. Eine 58-Jährige aus der Gemeinde Ringgau war zu dieser Zeit mit einem Klein-Lkw zwischen Niederhone und Oberhone unterwegs, als ein Reh gegen das Fahrzeug lief und dadurch tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen 12:15 Uhr und 12:35 Uhr wurde heute Mittag im Balzerbornweg in Bad Sooden-Allendorf ein Pkw Daimler Smart angefahren und beschädigt. Der Pkw war in Höhe der Hausnummern 18-20 (Werraland Lebenswelten) am Fahrbahnrand geparkt. Beim Vorbeifahren wurde das Außenspiegel des Smart beschädigt; der Schaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

