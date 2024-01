Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.01.24

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Eine 38-Jährige aus der Gemeinde Ringgau befuhr gestern Morgen, um 07:09 Uhr, mit ihrem PKW die K 24 von Grandenborn kommend in Richtung Röhrda. Kurz vor Röhrda geriet sie mit ihrem Auto ins Schlingern. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte mit diesem einen Abhang hinunter, wobei noch ein Baum touchiert wurde. Das Auto, das erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit war, kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 07:45 Uhr befuhr gestern Morgen ein 27-Jähriger aus Kassel mit einem Klein-Lkw die L 3238 zwischen Velmeden und Laudenbach. Er beabsichtigte nach links in einem Feldweg abzubiegen. Die nachfolgende 55-Jährige aus Hessisch Lichtenau erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Klein-Lkw nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Polizei Witzenhausen

Zigarettenautomat aufgebrochen

In den Abend-/ Nachtstunden vom 22./23.01.24 wurde in der Straße "Bischhäuser Aue" in Witzenhausen ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Aus dem Automaten wurde das Bargeld in Höhe von 45 Euro entwendet. Der Sachschaden am Automaten wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

