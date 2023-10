Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt,Goethestraße, geparkter BMW beschädigt, Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Am Samstag, den 07.10.2023, zwischen 09.15 Uhr und 10.00 Uhr wurde in Pfungstadt, Goethestraße 25, Höhe der Bäckerei Jung ein schwarzer BMW beim Einparken beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Der Fahrer des weißen Pkw wurde von Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass er sich bei dem Halter, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, melden solle. Dies erfolgte jedoch nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen könnnen, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157-95090 in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: Frenzel, PHK` in

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell