POL-ESW: Pressebericht vom 25.01.24

Eschwege (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

In der vergangenen Nacht ereignete sich in der Eschweger Innenstadt eine Sachbeschädigung an einen Pkw Audi, der am "Stad" vor der Gaststätte "Krone" geparkt war. Unbekannte zerkratzten das Auto im Bereich der Motorhaube und der Fahrerseite auf einer Länge von zwei Metern. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250

Körperverletzung

Um 16:56 Uhr kam es am gestrigen Nachmittag zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Paares aus Geismar (40 und 44 Jahre alt). Beide hielten sich zur Tatzeit in der Bahnhofstraße in Wanfried auf dem Parkplatz des dortigen Rewe-Marktes auf, als ein weiteres Pärchen dort erschien. Der Mann ging auf den 44-Jährigen zu und schlug diesen nach dessen Aussage unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als die 40-Jährige dazwischen gehen wollte, wurde sie von einer Frau an den Haaren zurückgezogen, wodurch sie zu Boden fiel. Bei dem Versuch den Notruf zu wählen, wurde der 40-Jährigen das Handy durch den Täter aus der Hand geschlagen. Anschließend entfernte sich das Pärchen, das wie folgt beschrieben werden kann:

Mann: ca. Anfang 20 Jahre alt; schmale Figur, kurze Haare an den Seiten, längere Haare am Oberkopf. Er trug eine khakifarbene Jacke und eine dunkle Hose Frau: ca. Anfang 20 Jahre alt, schlanke Figur, dunkelhäutig, zum Zopf gebunden Locken. Sie trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Der 44-Jährige wurde mit leichten Kopfverletzungen zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Am Handy entstand Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich in der Straße "Bahnweg" in Fürstenhagen eine Unfallflucht. Zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr wurde ein an der dortigen Haltestelle geparkter Mercedes im Bereich der Beifahrertür angefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen dem 18.01.24, 04:30 Uhr und dem 24.01.24, 17:00 Uhr wurde in der Mündener Straße in Gertenbach ein Pkw Toyota Yaris im hinteren rechten Heckbereich angefahren, wodurch das Rücklicht zerstört wurde. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 22.01.24, 19:00 Uhr und dem 24.01.24, 11:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz "Hübenthal" in Witzenhausen-Hübenthal die Heckscheibe eines Pkw Seat durch Unbekannte eingeschlagen. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell