POL-WOB: Ein alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt vor den Augen der Polizei

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Berliner Ring 14.09.2023, 20.30 Uhr Am Donnerstagabend beging ein 23 Jahre alter Mann aus Wolfsburg einen räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft im Berliner Ring in Wolfsburg und verletzte dabei zwei Mitarbeiter leicht. Der 23-Jährige wurde von einer Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes dabei beobachtet, wie er sich zwei Flaschen Alkohol in seine Hose steckte und ohne zu ...

mehr