Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Karlsruhe Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Mittwochmorgen nach vorangegangenen langwierigen Ermittlungen des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizei Karlsruhe festgenommen worden. Er befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft.

Der 55-jährige Mann aus Karlsruhe war im Rahmen eines gesondert geführten Ermittlungsverfahrens in den Fokus der Beamten des Drogendezernats geraten. Obwohl die an den Straftaten Beteiligten ihre Identität durch sogenannte Kryptodienste zu verschleiern versuchten, gelang es den Ermittlern, den mutmaßlichen Drogendealer zu identifizieren. Der 55-Jährige steht im dringenden Verdacht, mit Kokain im Kilobereich gehandelt zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwochmorgen stellten die Ermittler kleinere Mengen Betäubungsmittel sicher.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie möglichen weiteren Verdächtigen dauern derzeit noch an.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

