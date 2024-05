Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, 14. Mai 2024, gegen 00:08 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Parfümerie in der Lange Straße, in dem sie eine Glasscheibe zerstörten. Die unbekannten Täter entfernten sich anschließend in Richtung Krankenhaus. Wie viel Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar, eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Montag, 13. Mai 2024, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 12:30 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Bether Tannen und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Montag, 13. Mai 2024, gegen 14:15 Uhr beschädigten zwei derzeit unbekannte Kinder den Pkw eines 51-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Der Pkw stand zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Friedrich-Pieper-Straße. Auf Ansprache durch einen Zeugen flüchteten die Kinder. Der Schaden wurde auf 250,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 13. April 2024, gegen 08:05 Uhr fuhr eine 35-jährige Frau aus Cloppenburg mit einem Pkw von ihrem Grundstück in der Straße Landwehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 46-jährigen Frau, ebenfalls aus Cloppenburg. Der 3-jährige Mitfahrer wird hierbei leicht verletzt. Die 46-Jährige, die 35-jährige und ihre 6-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 4.000,00 Euro geschätzt.

Emstek - Verkehrsunfall in Waschanlage

Am Montag, 13. Mai 2024, gegen 12:50 Uhr kam es in einer Waschstraße in der Otto-Hahn-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Mann aus Halen befuhr mit seinem Pkw die Waschstraße. Plötzlich machte der Pkw "einen Satz nach vorne" und er stieß mit der Anlage zusammen. Ein 27-jähriger Mitarbeiter wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 35.000,00 Euro geschätzt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 13. Mai 2024, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Essen (Oldenburg) mit seinem Pkw die Löninger Straße in Richtung Bunnen. Kurz vor der Straße Auf der Hardt musste der 41-Jährige seine Geschwindigkeit verringern, dies bemerkte eine 38-jährige Frau, ebenfalls aus Essen (Oldenburg) zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den Pkw des 41-Jährigen auf. Hierbei wurde sie leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Schaden wurde auf 3.000,00 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag. 13. Mai 2024, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte seinen Pkw, Mercedes-Benz, Vito; an der Bahnhofstraße abgestellt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der entstandene Schaden wurde auf 2.500,00 Euro geschätzt.

