POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Aufbruch eines Snackautomaten Am Sonntag, 12. Mai 2024, in der Zeit von 04:32 Uhr bis 04:34 Uhr öffneten die unbekannten Tatverdächtigen einen Snackautomaten in der Schleusenstraße und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen. Friesoythe - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen Am Sonntag, 12. Mai 2024, ...

mehr