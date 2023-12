Feuerwehr Essen

FW-E: Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus - keine verletzten Personen

Essen-Bergerhausen, Kunstwerkerstraße, 09.12.2023, 15:14 Uhr (ots)

Heute Nachmittag, am 09.12.2023, um 15:14 wurde der Leitstelle der Feuerwehr Essen eine Rauchentwicklung aus dem Dach eines Einfamilienhauses gemeldet. Sofort wurden von dieser zwei Löschzüge zur gemeldeten Einsatzstelle entsandt. Noch während sich die Kräfte auf der Anfahrt befanden, meldeten sich die Eigentümer per Notruf und gaben an, dass es in der Zwischendecke zu einem Brand gekommen ist und bereits Flammen aus dem Dach schlagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung, woraufhin von der Einsatzleitung sofort mehrere Trupps unter Atemschutz mit handgeführten Strahlrohren von außen eingesetzt wurden. Zeitgleich wurden Löschmaßnahmen im Inneren vorbereitet, um besser an den Brandherd zu gelangen. Bei dem betroffenen Gebäude handelte es sich um ein eingeschossiges Einfamilienhaus in Holzbauweise, welches an einem Hang gebaut war, so dass die Drehleitern hier nicht eingesetzt werden konnten. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte aber eine Brandausbreitung auf den Rest des Gebäudes verhindert werden. Im Verlauf mussten große Teile des Daches und der Zwischendecke geöffnet werden, um alle Glutnester freizulegen und anschließend abzulöschen zu können. Nach rund eineinhalb Stunden intensiver Einsatzmaßnahmen konnte die Einsatzleitung "Feuer aus" melden. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Eigentümer konnten bei Nachbarn unterkommen. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, dem Führungsdienst, mehreren Sonderfahrzeugen, dem Rettungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Steele für rund zwei Stunden im Einsatz. (CS)

