POL-MA: Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 3.000 Euro Schaden nach Kupferdiebstahl

Weinheim (ots) - Am Montagabend, gegen 18:45 Uhr wurde in Weinheim ein Gartenhüttenbrand gemeldet. Laut Erstmeldung der Einsatzkräfte stand eine, im Marc-Aurel-Weg liegende Gartenhütte, in Vollbrand. Die Brandbekämpfung erfolgte zeitnah durch die alarmierte Feuerwehr. Der Brand konnte um 19:25 Uhr gelöscht ...

mehr