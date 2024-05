POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen, PM Nr. 2

Polizeipräsidium Mannheim

Am gestrigen Montagmorgen kam es um 10:30 Uhr in der Speyerer Straße zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine 27-Jährige mit ihrem Opel die rote Ampel auf Höhe des Carl-Friedrich-Gauß -Ring missachtete. Hierbei kollidierte sie mit dem Lastenwagen eines 64-Jährigen, der zeitgleich von rechts kam und auf die Speyerer Straße einbiegen wollte. Die 27-jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Verkehrsunfall, nachdem der Airbag ihres Fahrzeuges ausgelöst hatte und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel erlit bei dem Verkehrsunfall einen Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 15.000 Euro.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Speyerer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt kurzfristig voll gesperrt werden und es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

