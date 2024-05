Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis/L 535: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen - Pressemitteilung Nr. 2

www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5773588 kam es am heutigen Tag gegen 14:00 Uhr im Bereich Schönau in der Altneudorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen befuhr die 59-jährige Unfallverursacherin mit ihrem PKW, VW die L535 von Altneudorf kommend in Richtung Schönau. Am Ortseingang von Altneudorf kommt die Frau aus noch nicht geklärter Ursache nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, wo sie mit dem PKW, Opel eines 84-jährigen Fahrzeugführers kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall so abgewiesen, dass die Frau mit ihrem Fahrzeug an eine dort befindliche Stützmauer prallte, der Herr kollidierte mit seinem PKW an ein Treppengeländer. Beide Fahrzeugführer/innen wurden durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 32.000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und dem Abschleppen der Fahrzeuge musste die Straße gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 16:20 Uhr wieder aufgehoben. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Neckargemünd geführt werden. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06223 9254-0 zu melden.

