POL-PPTR: Teddybär sucht Besitzer

Trier (ots) - Am Donnerstag, 11. April, zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Auto im Trierer Montessoriweg auf. Die Täter beschädigten die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite und entwendeten eine kleine Handtasche. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 ...

mehr