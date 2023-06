Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsatzstichwort "Gasaustritt"

Schermbeck (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Gasaustritt" an die Einsatzstelle "Alte Poststrasse" alarmiert. An der Einsatzstelle wurde zunächst der Brandschutz sichergestellt und ein Trupp unter Atemschutz erkundete das Gelände. Bei der Erkundung wurde ein Gasaustritt an einer Kohlensäureflasche festgestellt. Die gasflasche wurde durch den Trupp geborgen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 20:20 Uhr.

