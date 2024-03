POL-DA: Bensheim: Berauscht auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Riedstadt (ots) - Am Sonntag (17.03.), in der Zeit zwischen 7.45 und 8.45 Uhr, wurde eine Werkstatt in der Stahlbaustraße Ziel eines Einbruchs. Der bisher unbekannte Täter verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Was dem ungebetenen Besucher hierbei genau in die ...

mehr