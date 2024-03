Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Werkstatt/Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Am Sonntag (17.03.), in der Zeit zwischen 7.45 und 8.45 Uhr, wurde eine Werkstatt in der Stahlbaustraße Ziel eines Einbruchs. Der bisher unbekannte Täter verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Was dem ungebetenen Besucher hierbei genau in die Hände fiel, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Täter hinterließ einen Schaden von rund 1000 Euro.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell