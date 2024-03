Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Nach mehreren Diebstählen aus Autos/Verdächtiger festgenommen

Kelsterbach (ots)

Nach mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen am Sonntagabend (17.03.), gegen 21.30 Uhr, in Kelsterbach kann die Polizei einen raschen Ermittlungserfolg vermelden.

Aufmerksame Zeugen führten die Beamten auf die Spur eines 18 Jahre alten Mannes. Er und ein weiterer Begleiter wurden dabei beobachtet, wie sie in der Goethestraße und in der Altkönigstraße an mehreren abgestellten Autos prüften, ob die Fahrzeuge verschlossen waren, diese anschließend durchsuchten und hierbei unter anderem eine Jacke und Schlüssel erbeuteten. Der 18-Jährige wurde im Rahmen der Fahndung festgenommen. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Begleiter des Mannes dauern an.

Die Polizei stellte das Mobiltelefon und einen Handschuh des 18-Jährigen zur Spurensicherung sicher. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen und Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls zu verantworten haben. Die Polizei prüft außerdem, ob er auch noch für weitere gleichgelagerte Straftaten in Betracht kommt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell