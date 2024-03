Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Auf Supermarktparkplatz von Auto angefahren

Zeugenaufruf der Polizei

Reinheim (ots)

Am Samstag (16.03.) gegen 11:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bergstraße aufgrund eines Verkehrsunfalls zunächst zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern. Ein Mann, der noch in seinem geparkten Auto saß, beleidigte eine Frau, die mittlerweile aus ihrem Auto ausgestiegen war und drohte ihr sie umzufahren. Aktuellen Ermittlungen zufolge lief die Frau mit ihrem Einkaufswagen in Richtung des Supermarktes, als der Mann sein Auto zurücksetzte und die Frau anfuhr. Sie erlitt durch den Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Die Polizeistation in Ober-Ramstadt bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

