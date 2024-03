POL-HP: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad mit drei Verletzten

Erbach (ots) - Am 16.03.2024 gegen 01:48 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Erbach in der Michelstädter Straße. Der 25-jährige Fahrzeugführer kam vermutlich in Folge von überhöhter Geschwindigkeit am Ortseingang von Erbach nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren dort geparkten Fahrzeugen. Der Golf des Unfallfahrers kam erst einige hundert Meter später am gegenüberliegenden Fahrbahnrand ...

