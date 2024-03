Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Schwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Erbach (ots)

Am 16.03.2024 gegen 01:48 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Erbach in der Michelstädter Straße. Der 25-jährige Fahrzeugführer kam vermutlich in Folge von überhöhter Geschwindigkeit am Ortseingang von Erbach nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren dort geparkten Fahrzeugen.

Der Golf des Unfallfahrers kam erst einige hundert Meter später am gegenüberliegenden Fahrbahnrand zum Stehen.

Sowohl am Verursacherfahrzeug als auch an den parkenden Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr musste mit mehreren Fahrzeugen hinzugezogen werden um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden und die Trümmer zu beseitigen.

Der Bereich der Unfallstelle war auf Grund eines Trümmerfeldes für ungefähr eine Stunde vollgesperrt.

Der Fahrer sowie seine 22-jährige Beifahrerin konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen. Sie blieben nahezu unverletzt und wurden zunächst von Rettungskräften und anschließend im Krankenhaus in Erbach versorgt. Bei dem Fahrer wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt, da er alkoholisiert war. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum Fahrverlauf vorher im Bereich Bad König-B45-Michelstadt geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Erbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell